Universiadi 2019, a Napoli l’Italia parte con il piede giusto

Le prime cinque medaglie per l’Italia sono d’argento e di bronzo, grazie alle prestazioni di Gabriele Auber nei tuffi, Matteo Ciampi nel nuoto, Roberta Marzani nella spada, Matteo Neri nella sciabola e delle staffette 4×100 stile libero maschile e femminile.

Il primo a mettersi al collo la medaglia è stato il triestino Gabriele Auber, iscritto all’Università Niccolo Cusano. Il suo punteggio finale nel trampolino da 1 metro è stato di 356,20 ed è così riuscito ad agguantare la medaglia di bronzo. Davanti a lui, con il punteggio di 357,75 è arrivato il tedesco Frithjof Seidel, mentre l’oro è andato al cinese Chengming Liu, che ha raggiunto il punteggio di 399,00.

Poco dopo, sempre in acqua, il nuotatore romano Matteo Ciampi, è arrivato secondo nei 400 metri stile libero. Per lo studente dell’Università Roma Tre, il tempo di gara è stato di 3:50,04. Solo il giapponese Yoshida è riuscito a fare meglio, conquistando l’oro con il tempo di 3:49,48. Terzo gradino del podio per il russo Nikitin, che ha terminato la gara in 3:50,41. Nel nuoto è arrivato il bronzo anche dalla staffetta femminile e da quella maschile dei 4×100 stile libero.

Anche dalla scherma sono arrivate due medaglie: due bronzi, quello della spadista Roberta Marzani e quello dello sciabolatore Matteo Neri. Marzani si è dovuta arrendere in semifinale per 15 a 9 alla russa Evgeniya Zharkova, poi argento. A vincere l’oro è stata la francese Alexandra Louis Marie, che ha battuto la russa 15-12. Al terzo posto è arrivata anche l’israeliana Nickol Tal, sconfitta dalla francese con il punteggio di 15-8. Neri, invece, è stato battuto in semifinale dal coreano Oh Sanguk per 15-10. Il coreano ha poi vinto l’oro nella finale contro il tedesco Frederic Kindler, battuto 15-11. Il rumeno Razvan Ursachi ha vinto l’altro bronzo.