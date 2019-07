Universiadi 2019, altri due ori per l’Italia dall’atletica

Sono arrivate ancora due grandi soddisfazioni dall’atletica alle Universiadi in corso a Napoli. Nel salto con l’asta, Roberta Bruni è finalmente tornata a vincere un evento internazionale dopo 7 anni. Bronzo ai Mondiali Under 20 a Barcellona, ha dovuto saltare molti eventi a causa di diversi infortuni che l’hanno tenuta lontana dalle competizioni. A queste Universiadi si è presentata in forma ed è riuscita a firmare i 4 metri e 46 al terzo salto, battendo la statunitense Rachel Maria Baxter che si è fermata a 4,41. Terzo gradino del podio per un’altra americana, Bridget Antoniette Guy, che ha saltato 4,31.

Ottima anche la prestazione di Luminosa Bogliolo, che nei 100 metri ostacoli è riuscita non solo a vincere, ma ad arrivare anche vicinissima al primato italiano: 12.79 il suo tempo finale, appena 3 centesimi sotto il record. 24 anni, studentessa di veterinaria, la Bogliolo era arrivata in finale con il miglior tempo (12.86) e partiva dunque da favorita. Dietro di lei sono arrivate la finlandese Reetta Hurske (13.02) e la francese Coralie Comte (13.09).

Nella stessa serata, il brasiliano Alison Santos ha vinto nei 400 metri ostacoli con il tempo di 48.57, battendo il sudafricano Sokwakhana Zazini (48.73) e il polacco Patryk Dobek (48.99).

Serata finale anche per i 200 metri, sia maschili che femminili. La bielorussa Krystsina Tsimanouskaya, con il tempo di 23.00, è riuscita ad avere la meglio sulle due tedesche favorite, Jessica-Bianca Wessolly e Lisa Kwayie, rispettivamente seconda e terza (23.05 e 23.11 i loro tempi). Tra gli uomini è stato il brasiliano Paulo Andre Camilo ad aggiudicarsi l’oro, con il tempo di 20.28. Argento per il sudafricano Chederick Van Wyk (20.44) e bronzo per l’irlandese Marcus Lawler (20.55).