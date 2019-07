Universiadi 2019, argento per l’Italia nella pallavolo femminile

Al PalaSele di Eboli finisce con un po’ di amarezza il percorso della nazionale italiana di pallavolo femminile alle Universiadi di Napoli. Un percorso che le ha viste protagoniste durante le fasi precedenti ma che le ha anche viste inciampare nell’ultimo ostacolo. Quell’ostacolo è stata la Russia, che in finale è riuscita a battere le padrone di casa conquistando la medaglia d’oro. All’Italia resta la medaglia d’argento, con un po’ di delusione per non essere riuscita a salire sul gradino più alto del podio davanti al proprio pubblico.

La Russia è partita in vantaggio nel primo set, battendo l’Italia per 25-21. Nel secondo set le ragazze allenate da Marco Paglialunga si sono riprese e hanno portato a casa una bella vittoria per 15-25. Molto combattuto il terzo set, con le russe che alla fine l’hanno spuntata per 26-24. La grinta mostrata nel secondo e nel terzo set dalle azzurre non si è ripetuta nel quarto e decisivo set, in cui la Russia ha vinto 25-18.

Ancora più combattuta la finale per il bronzo, con il Giappone che è riuscito ad avere la meglio sull’Ungheria in 5 set, con i parziali di 25-19, 25-20, 20-25, 18-25 e 15-10.

Oggi tocca alle nazionali di pallavolo maschili. L’Italia in finale si troverà la Polonia, dopo aver battuto la Francia in semifinale con un netto 3-0, con i parziali di 16-25, 21-25, 18-25; i transalpini si batteranno con la Russia nella finale per il bronzo.

Verso l’epilogo anche il torneo di pallanuoto femminile, con le azzurre che sono riuscite a vincere la semifinale contro il Canada, dominando le avversarie per 15-7. Ora si troveranno in finale con l’Ungheria, mentre il Canada si batterà con la Russia (che ha perso l’altra semifinale contro le magiare) per il bronzo.