Universiadi 2019, Carlotta Ferlito d’oro, Lara Mori d’argento

Appena terminato l’esercizio, l’emozione è ben visibile sul volto di Carlotta Ferlito. Il calore degli spettatori del Palavesuvio di Napoli travolge la siciliana classe 1995, che a stento riesce a trattenere le lacrime.

Se da un lato il pubblico non si risparmia, dall’altro Carlotta è sicuramente anche consapevole di aver fatto un buon esercizio, per di più dopo tre anni lontana dalle pedane internazionali. Proprio lei è stata anche protagonista della spettacolare cerimonia di apertura mercoledì 3 luglio, in cui è stata l’ultima tedofora a portare la fiamma alla Stadio San Paolo.

13.200 è il suo punteggio finale, che le regala la medaglia d’oro. Secondo posto e medaglia d’argento per la giapponese Aiko Sugihara, che totalizza il punteggio di 13.000. Infine, su gradino più basso del podio sale la russa Uliana Perebonosova, con il punteggio di 12.700.

Nella giornata di chiusura della ginnastica artistica alle Universiadi di Napoli 2019, è arrivato anche l’argento per Lara Mori alla trave con il punteggio di 12.850. A fare meglio è stata solo la giapponese Hitomi Hatakeda che è riuscita a raggiungere il punteggio di 13.000. Terzo posto e bronzo per la russa Uliana Perebonosova. Molto soddisfatta la Mori che ha espresso tutta la sua gioia per la buona riuscita dell’esercizio. “Alla trave è facile sbagliare,” ha detto, “quindi sono molto contenta di aver fatto bene.”

Ferlito e Mori avevano già vinto una medaglia in queste Universiadi estive: sabato 6 luglio si erano infatti messe al collo il bronzo nella gara a squadre, gareggiando insieme a Martina Rizzelli.

In quell’occasione era stato il Giappone ha vincere la medaglia più preziosa, grazie alla prestazione di Hitomi Hatakeda, Aiko Sugihara e Asuka Teramoto. L’argento era andato alla Russia con Liliia Akhaimova, Tatiana Nabieva e Uliana Perebonosova.