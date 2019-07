Universiadi 2019, la ginnasta Carlotta Ferlito emozionata: “Porterò la fiaccola che aprirà i Giochi"

Carlotta Ferlito farà la padrona di casa per le Universiadi estive di quest'anno che si svolgono a Napoli, portando la fiaccola che darà l’inizio alla manifestazione, 3 al 14 luglio.

La ginnasta di Catania, milanese d'adozione avrà l’onore di essere una dei tedofori nella Cerimonia d’Apertura, che andrà in scena domani sera allo Stadio San Paolo del capoluogo partenopeo.

A comunicarlo è stato lei stessa tramite un post su Instagram in cui ha raccontato tutte le emozioni di questo particolare momento.

La siciliana tornerà a disputare una gara internazionale dopo le Olimpiadi di Rio 2016 e si rimetterà in gioco in questa kermesse riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Gareggerà accanto a Lara Mori, protagonista quest'anno della Coppa del Mondo e in corsa per Tokyo 2020 insieme a Vanessa Ferrari, e a Martina Rizzelli, compagna di squadra negli scorsi Giochi olimpici, con l’obiettivo di conquistare riconfermarsi come atleta e come esempio del talento sportivo italiano, portando a casa anche qualche medaglia.

Due anni fa a Taipei 2017, l'Italia conquistò 32 medaglie, di cui 9 ori. Un bottino che la delegazione azzurra spera di riconfermare se non di battere.