Universiadi 2019, la nazionale italiana maschile di pallavolo conquista l’oro

Dopo 49 anni, l’oro della pallavolo alla Universiadi torna in Italia. E, ciliegina sulla torta, lo fa in casa, esattamente come a Torino nel 1970. Una finale ricchissima e tesissima tra due squadre che non hanno mollato un attimo, con il pubblico del PalaSele di Eboli sempre a sostenere gli azzurri.

Partenza in salita per gli azzurri, che hanno sofferto molto nel primo set: la Polonia ha dominato largamente, chiudendo per 16-25. I ragazzi allenati da Gianluca Graziosi hanno però saputo risollevarsi subito, portando a casa il secondo set 25 a 20 e ristabilendo la parità. Il terzo set è stato ancora firmato dalla Polonia, che è tornata ad esprimere un gioco efficace, chiudendo 22 a 25. Il quarto set poteva potenzialmente regalare alla Polonia l’oro, ma gli azzurri sono riusciti a reagire e a vincere 25-23. L’oro si è deciso dunque al tie break, anche questo molto combattuto, con gli azzurri che alla fine sono riusciti a battere gli avversari per 15-10.

Ottima la gara di Giulio Pinali, che è riuscito a mettere a segno 26 punti. Giacomo Raffaelli è arrivato a quota 17 punti, mentre Fabio Ricci a 12, con 6 muri. Nella finale per il terzo posto, la Russia ha nettamente battuto la Francia per 3 set a 0, con i parziali di 18-25, 20-25 e 22-25.

Chiuso anche il campionato di calcio maschile, con il Giappone che ha battuto per 4 a 1 il Brasile, grazie alla tripletta di Ueda e al goal di Hatate; il Brasile è andato a segno con Luiz. Nella finale per il terzo posto, l’Italia ha battuto ai rigori la Russia. Partiti bene nel primo tempo, con il rigore segnato da Zonta e il 2-0 firmato da Galeandro, gli azzurri hanno sofferto nel secondo tempo e la Russia è riuscita a pareggiare con Pogorelov e Salamatov. Si è dunque deciso tutto ai rigori, con l’Italia che ha avuto la meglio per 4-3.