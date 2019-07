Universiadi 2019, la pallanuoto italiana sostiene la piccola Diana, malata di aplasia midollare

I ragazzi della pallanuoto italiana, tra cui i napoletani Fulvio Di Martire e Umberto Esposito, presenti alle Universiadi 2019, che avranno inizio domani 3 Luglio, si uniscono intorno alla piccola Diana Bisceglia, affetta da una grave aplasia midollare.

Il padre della bambina è Michele Bisceglia, ex portiere di Posillipo, Carabinieri, Playoff e Basilicata 2000, che da mesi porta avanti una battaglia per aiutare e salvare sua figlia, in attesa di un trapianto di midollo osseo, trattamento necessario affinchè possa curarsi e guarire.

Bisceglia ha lanciato un appello sui social e in Tv, per invitare chiunque voglia aiutare Diana a presentarsi Sabato 6 Luglio a Napoli in Piazzale Tecchio presso il gazebo della ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) per fare il test di compatiblità e eventualmente donare attraverso un semplice prelievo per il sangue.

Tutta la manifestazione delle Universiadi 2019 ha dimostrato il suo sostegno e solidarietà per la causa della piccola di 6 anni. Insieme alla squadra di pallanuoto maschile hanno espresso il proprio appoggio: i nuotatori Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino, ambasciatore di queste Universiade 2019, l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik, il calciatore romanista Daniele Verde e molti altri personaggi pubblici del mondo dello spettacolo.