Universiadi 2019, l’Australia vince l’oro nel basket femminile

A Napoli si è chiuso il torneo di basket femminile delle Universiadi 2019 e sono state le australiane a mettersi al collo, ancora una volta, la medaglia più preziosa.

Anche a Taipei, nel 2017, furono loro a vincere l’oro: a Napoli confermano quindi la loro superiorità nel basket universitario. Gli Stati Uniti in quell’occasione arrivarono quinti: l’argento del 2019 è quindi il simbolo di miglioramento e progresso del movimento.

80-72 è il punteggio finale di una gara in cui l’Australia ha sempre tenuto sotto controllo l’avversario, restando sempre in vantaggio. I parziali di 23-15, 37-34, 66-48 mostrano che gli Stati Uniti non sono mai riusciti ad impensierire veramente l’Australia, che ha sempre mantenuto il dominio del match. Le chiavi del successo? Una difesa di ferro e una miglior disposizione in campo. In evidenza anche tre giocatrici australiane, Abigail Wherung, Lauren Scherf e Keely Froling, che hanno segnato rispettivamente 21, 16 e 12 punti.

Nella finale per il bronzo, il Portogallo ha battuto il Giappone per 76-59. 21 i punti di Ferreira seguiti dai 18 di Viana e dai 16 di Filipe. Il Giappone ha iniziato la gara in vantaggio, fino ad arrivare ad un grande equilibrio per buona parte della gara. Nella fase finale di gioco, le lusitane sono riuscite a prendere il comando, andando in vantaggio nell’ultimo quarto di gara.

La finale per l’oro nel basket maschile sarà tra Stati Uniti e Ucraina, mentre Israele e Australia si batteranno per il bronzo.

È agli sgoccioli anche il torneo di pallavolo femminile, con l’Italia che è riuscita ad arrivare in finale. Le azzurre si giocheranno l’oro contro la Russia venerdì 12 luglio, mentre nella stessa giornata Ungheria e Giappone si sfideranno per il bronzo. In semifinale, le azzurre hanno avuto la meglio sull’Ungheria per 3 set a 0, mentre la Russia ha battuto il Giappone 3-1.