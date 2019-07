Universiadi 2019, terminate le gare di tuffi

Il messicano Jose Diego Beleza Iasaias ha conquistato un meritato oro nella gara individuale dalla piattaforma. Un oro vinto tra l’altro con un grande vantaggio. Per lo studente dell’Università The Valley of Mexico, classe 1994, il punteggio complessivo è stato di 453,70, lontano dal secondo classificato, il cinese Huang Bowen. L’asiatico, classe 1998, infatti, è arrivato a raggiungere il punteggio di 417,35, nulla che potesse mettere in pensiero Beleza. Ancora più lontano il terzo classificato, il canadese Laurent Gosselin Paradis (classe 2001), che ha totalizzato il punteggio di 399,10.

Nella gara dalla piattaforma maschile non c’erano azzurri in gara, mentre nel team event misto l’Italia è stata rappresentata dal binomio composto da Flavia Pallotta e Antonio Volpe.

Tuttavia i due azzurri si sono trovati in gara contro coppie più forti e si sono dovuti accontentare della nona posizione totale, con il punteggio di 294,00. In questa specialità l’oro è andato alla coppia cinese formata da Jiao Jingjing e Huang Bowen, che è riuscita a ottenere il punteggio di 381,80. Questa volta i messicani sono rimasti dietro, salendo sul secondo gradino del podio. La coppia formata da Alejandra Estrella e Adan Zuniga Ornelas è riuscita ad arrivare al punteggio di 358,80 vincendo di misura l’argento. Dietro gli americani, infatti, sono arrivati i coreani Cho Eunbi e Yi Jaegyeong che hanno chiuso la loro gara con 357,20 punti.

I messicani Jose Beleza e Alejandra Estrella avevano vinto l’oro nei tuffi sincronizzati domenica 7 luglio con il punteggio di 311,13. Dietro di loro era arrivata la coppia cinese composta da Huang Zigan e Jiao Jingjing, totalizzando 308,88, con i russi Ilia Smirnov e Daria Selvanovskaia a quota 286,32.