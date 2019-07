Universiadi 2019, tiro a volo: Fiammetta Rossi-Simone D’Ambrosio, oro Italia nel trap misto

La musica più bella per la pattuglia tricolore arriva dalle pedane del tiro a volo sul campo di Durazzano (Benevento), dove il Mixed Team di trap – formato da Fiammetta Rossi e Simone D’Ambrosio – si aggiudica l’oro nel contest a coppie. Il duo azzurro è riuscito a battere la concorrenza agguerrita del team di Taipei, costituito da Wan-Yu e Liu Yang Kun-pi, entrambi vincitori dei concorsi individuali di fossa, in una gara che ha visto la Spagna di Cristina Pastor Beltran e Tirado Carmona finire al terzo posto avendo la meglio sul Kazakhstan nella lotta per il bronzo.

