Mondiali 49er e Nacra 17: Vittorio Bissaro e Maelle Frascari sempre in testa alla classifica

Vittorio Bissaro e Maelle Frascari sono sulla strada giusta per rimettere in discussione la scelta dell’equipaggio italiano che indosserà la maglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella classe Nacra 17. Dopo otto regate di qualificazione e sei di Golden Fleet, scartato il risultato peggiore, l’equipaggio italiano che naviga sul catamarano volante è in testa alla classifica. L’ultima giornata dei Campionati sarà tosta perché il programma prevede prima della Medal Race altre due regate della Golden Fleet che saranno decisive per rimanere al vertice. Una domenica bestiale.

L’aritmetica dice che ci sono sei punti di vantaggio sugli australiani Waterhouse/Darmanin e sette su i danesi Cenholt/Lubek. Bissaro/Frascari sono in una posizione favorevole perché hanno tre vittorie di giornata, come nessuno tra i migliori (le hanno solo gli spagnoli Pachefco/Trittel, che sono appena noni). Decisiva per mantenere il comando in classifica è stata l’ultima prova del sabato, che ha visto primeggiare il nostro equipaggio dopo un inizio decisamente negativo. Il ventesimo posto di apertura del quinto giorno di regata era stato come un pugno in faccia, ma fortunatamente c’è stata una reazione che ha fatto risalire i velisti azzurri prima con un tredicesimo e poi con la vittoria nella prova di fine giornata.

Comunque questa settimana di regate neozelandesi riapre i giochi per la scelta di chi dovrà andare a Tokyo 2020 tra otto mesi. L’anno scorso Ruggero Tita e Caterina Banti hanno dominato vincendo il Mondiale che ha dato all’Italia la qualificazione, in questi giorni invece sono mancati di costanza, nonostante un’eccellente velocità, e neppure i due secondi posti del sabato sono ancora sufficienti per entrare nella Medal Race: li troviamo all’undicesimo posto, a dieci punti dal decimo. Nessuna chance invece di arrivare alla regata che assegna le medaglie per Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi, appena diciannovesimi. I quattro posti di qualificazione olimpica vedono Spagna, Francia, Germania e Stati Uniti in vantaggio su Norvegia, Svezia e Finlandia

Lontani dalla Medal, come era previsto, i tre equipaggi italiani dei 49erFX. Alexandra Stalder in coppia con Silvia Speri (ventunesime), Carlotta Omari e Matilda Distefano (ventiduesime) e Margherita Porro con Sveva Carraro (venticinquesime) hanno navigato sempre in coda alla flotta. La lotta per il titolo sembra oramai ristretta alle prime tre: le olandesi Bekkering/Duetz, le brasiliane Grael/Kunze e le norvegesi Naess/Ronningen. In questo momento si qualificherebbero per Tokyo 2020 Germania, Argentina, Stati Uniti, Polonia, Spagna e Singapore. Alle azzurre resta ancora una possibilità, durante la Coppa del Mondo di Genova.

Nei 49er sono finalmente balzati in testa gli idoli di casa Burling/Tuke e la conquista del titolo è un discorso chiuso tra loro ed i tedeschi Heil/Ploessel. Dovrebbero staccare il biglietto per Tokyo 2020 quattro Nazionali europee: Spagna, Austria, Olanda e Polonia, e questo è un bene per le speranze azzurre in vista dell’ultimo posto disponibile per un Paese del Vecchio Continente.