Test Event Tokyo 2020: Tita/Banti in trionfo nei Nacra 17, Camboni secondo nell'RS:X!

Fantastica giornata per la vela olimpica italiana, impegnata in questi giorni ad Enoshima per il Test Event in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sul campo di regata che ospiterà le gare olimpiche dell’anno prossimo, la selezione tricolore ha raccolto due piazzamenti sul podio di grande valore considerato l’altissimo livello del campo partenti in una sorta di prova generale dell’evento a Cinque Cerchi. Oggi sono andate in scena le Medal Race delle cinque classi veloci Nacra 17, RS:X maschile e femminile, 49er maschile e femminile, mentre nelle altre flotte sono state completate le regate di qualificazione in attesa di disputare le Medal Race nella giornata di domani.

Nei Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti hanno suggellato una settimana di alto profilo in cui hanno sempre comandato la classifica con una Medal Race molto incoraggiante che ha permesso loro di aggiudicarsi il Test Event olimpico. L’equipaggio azzurro ha respinto magistralmente gli attacchi delle due barche britanniche, dell’Argentina e dell’Australia, tagliando il traguardo in quarta posizione davanti a tutti gli avversari ancora in corsa per la vittoria nella graduatoria generale. Tita/Banti alla fine hanno chiuso con ben 12 punti di vantaggio su Burnet/Gimson e 14 su Boniface/Saxton, tornando sul gradino più alto del podio un anno dopo il trionfo ai Mondiali di Aarhus. Ottimo secondo posto in Medal Race e settima piazza conclusiva in classifica per Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, incapaci però di tenere il passo dei primi nelle ultime giornate di qualificazione.

La seconda grande soddisfazione di giornata per i colori azzurri è arrivata negli RS:X maschili grazie a Mattia Camboni, il quale ha raggiunto una splendida seconda piazza assoluta con 61 punti totali alle spalle del cinese Mengfan Gao (50, sesto in Medal) e davanti al polacco Piotr Myszka (64, terzo in Medal). L’azzurro classe 1996, terzo a pari merito con Squires prima dell’ultima prova, è arrivato secondo nella decisiva Medal Race scavalcando così in classifica il francese Thomas Goyard, ultimo nella regata odierna.

Per quanto riguarda le altre classi che si sono concluse oggi, la Nuova Zelanda di Tuke/Burling ha trionfato nei 49er maschili, il Brasile di Kunze/Soffiatti Grael nei 49er femminili e la cinese Yunxiu Lu negli RS:X femminili. Fuori dai giochi le altre barche azzurre, con Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini tredicesime nei 470 femminili, Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò 17mi nei 470 maschili, Silvia Zennaro e Carolina Albano rispettivamente 22^ e 29^ nei Laser Radial.