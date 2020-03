Vela: annullata la tappa di Coppa del Mondo a Genova, periodo di qualificazione olimpica prolungato

L’Europa è il nuovo epicentro della pandemia da Coronavirus, come ha spiegato recentemente l’Oms, perciò si susseguono i rinvii o le cancellazioni di vari eventi sportivi in programma nel Vecchio Continente. Per quanto riguarda la vela olimpica, è stato annunciato l’annullamento della prossima tappa di Coppa del Mondo a Genova, ultimo evento di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per i Paesi europei, africani e asiatici.

La Federazione internazionale si è vista costretta a prendere questa decisione per salvaguardare la salute degli atleti e di tutto lo staff che sarebbe stato impegnato durante tale manifestazione e per l’impossibilità da parte di numerose nazioni di poter raggiungere il nostro paese. L’evento, programmato originariamente dal 13 al 19 aprile, avrebbe messo in palio gli ultimi pass olimpici perciò, in attesa di riprogrammare un nuovo calendario, è stato prolungato al 30 giugno il periodo di qualificazione a cinque cerchi. Nel frattempo, World Sailing ha riportato anche il rinvio del Campionato Mondiale 470 e la cancellazione definitiva del Trofeo Princesa Sofia, entrambi in programma nelle prossime due settimane a Palma di Maiorca.

