Vela, Europei Nacra 17 2019: Tita-Banti scendono in terza piazza a 3 punti dalla vetta

Dopo tre giornate davanti a tutti, Ruggero Tita e Caterina Banti pagano una quarta giornata non esaltante e sono costretti a scivolare in terza piazza nei Campionati Europei Open 2019 della classe olimpica Nacra 17, in corso di svolgimento a Weymouth (Inghilterra). L’equipaggio azzurro, campione europeo ed iridato in carica, non è riuscito a confermare la costanza di rendimento messa in mostra nelle Opening Series ed ha raccolto un quarto, un decimo ed un terzo posto nelle prime tre prove della Gold Fleet. I nostri portacolori sono stati scavalcati dai padroni di casa britannici John Gimson e Anna Burnet (1-6-2), primi con 26 punti, e dai danesi Lin Cenholt e Cp Lubeck (2-3-1), secondi con 28 punti, ma la rassegna continentale è ancora molto lunga ed i soli 3 punti di ritardo dalla vetta sono ancora recuperabili.

Alle spalle dei primi tre classificati troviamo la seconda coppia italiana, formata da Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, che ha collezionato un parziale di 15-1-4 valevole per la quarta piazza assoluta con 41 punti totali, a -12 dalla zona podio. Brutte notizie per quanto riguarda le altre due barche tricolori presenti nella Gold Fleet, con Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi in 17^ piazza con un undicesimo ed un quattordicesimo posto prima del ritiro dalla terza regata odierna, mentre Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei sono sempre i primi tra gli Under 23 ed in 18^ posizione assoluta dopo aver ricevuto la bandiera nera nella terza prova di giornata (19-11 i primi due piazzamenti). Domani sono in programma altre tre regate per la Gold Fleet nella terzultima giornata di gare della manifestazione, che si chiuderà domenica con la Medal Race.