Vela, Mondiali RS:X: Giorgia Speciale seconda, Marta Maggetti quarta

Dopo due giornate completate con successo e senza slittamenti, i Campionati del Mondo 2019 di RS:X rallentano con la Gold Fleet femminile che è costretta ad affrontare una sola regata rispetto alle tre previste a causa della mancanza di un vento abbastanza sostenuto nelle prime ore del pomeriggio sulle acque del Lago di Garda. In mattinata infatti non si sono registrati problemi dal punto di vista delle condizioni meteo con gli uomini che hanno disputato regolarmente tutte e tre le prove in programma per oggi con entrambe le flotte. Domani, ultima giornata di Final Series prima delle Medal Race, si comincerà alle 8.00 con le ragazze per provare a recuperare le regate non disputate quest’oggi.

L’Italia continua a sognare in grande a due sole giornate dalla fine della rassegna iridata casalinga specialmente tra le donne grazie a Giorgia Speciale e Marta Maggetti, entrambe in piena corsa per la Medal Race e per il podio. Nell’unica regata svolta quest’oggi, la prima di Gold Fleet, la leader olandese Lilian De Geus ha fatto fatica ad interpretare le condizioni di vento leggero ed ha messo a referto uno scarto da 21 punti potenzialmente molto pesante in vista di domani. De Geus ha conservato la vetta della classifica generale con 29 punti ma è cambiata la sua prima inseguitrice, con la nostra esordiente Giorgia Speciale che è balzata in seconda piazza a -2 dalla vetta grazie al quarto posto raccolto oggi. L’anconetana classe 2000, oro olimpico giovanile nel Techno 293 Plus, è anche la prima tra le Under 21 appena davanti alla temibile israeliana Katy Spychakov per una sola lunghezza. Quarta piazza provvisoria ad un solo punto dal podio per l’azzurra Marta Maggetti, nona al traguardo della regata pomeridiana, ma la classifica è ancora cortissima con molte atlete in gioco per le posizioni che contano. 14° posto odierno per Flavia Tartaglini che è risalita in 19^ piazza a 24 punti dalla top10, Laura Linares è 28^.

In campo maschile si è acceso definitivamente il testa a testa per la vetta della classifica tra l’olandese Kiran Badloe ed il francese Pierre Le Coq, anche se non sono ancora tagliati fuori dai giochi per l’oro anche il campione del mondo in carica Dorian Van Rijsselberghe ed il greco Byron Kokkalanis. Dopo la prima giornata di Gold Fleet, Badloe è al comando con 2 punti di vantaggio su Le Coq, 16 sul connazionale Van Rijsselberghe e 21 su Kokkalanis. Prosegue la rimonta del civitavecchiese Daniele Benedetti, salito in settima piazza a 30 punti dal podio virtuale grazie ad uno score odierno di 19-5-9, mentre sono tramontate le residue speranze di medaglia per il campione europeo in carica Mattia Camboni, sprofondato in 27^ posizione a causa di un pessimo parziale di 44-(62)-29. Da segnalare il buonissimo rendimento dell’esordiente Nicolò Renna, capace di collezionare due piazzamenti in top15 ed un 30° in Gold Fleet che gli hanno consentito di issarsi in quinta posizione tra gli Under 21 (41° assoluto).