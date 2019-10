La sfida di Luna Rossa alla 36esima America's Cup che si disputerà ad Auckland nel 2021 è iniziata ufficialmente oggi a Cagliari, con il varo della nuova 'AC75' che proverà a portare per la prima volta in Italia il trofeo più antico del Mondo. Luna Rossa è stata varata da Miuccia Prada e ha toccato l'acqua al molo Ichnusa di Cagliari.

" Vorrei ringraziare tutto il team, è stato un lavoro di 18 mesi. Inizia una nuova era, una classe completamente nuova e speriamo ci dia le soddisfazioni per cui abbiamo lavorato "

Queste le parole dal molo di Max Sirena, skipper e direttore del team Luna Rossa.

" E' una sfida interamente italiana, con tanta tecnologia creata in Italia "

La nuova Luna Rossa AC75, con uno splendido scafo di colore nero, è una barca avveniristica che misura circa 23 metri di lunghezza, è larga 5 metri e pesca 5 metri. E' dotata di un albero di 26 metri e mezzo, con una superficie velica a randa doppia di 145 metri quadrati. Il peso della barca sarà di 6,5 tonnellate, per una velocità che può superare i 50 nodi in poppa (circa 90 km/h).

L'equipaggio sarà formato da 11 persone, ma in più di 90 hanno lavorato alla sua realizzazione con 37 designers. Dopo il varo della barca odierna, un secondo scafo sarà varato nel febbraio del 2020. Ad aprile, proprio a Cagliari, ci sarà la prima sfida per Luna Rossa con le World Series dell'America's Cup (dal 23 al 26 aprile 2020). Quindi a settembre è prevista la partenza delle barche e del team per Auckland, in Nuova Zelanda, sede della sfida finale. Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, infine, i team si sfideranno nella Prada Cup (ex Louis Vuitton Cup), ultimo appuntamento prima dell'America's Cup di marzo contro il Defender Team New Zealand.