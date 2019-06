Alonso: "So cosa farò nel 2020 ma non lo dico. Cerco nuove sfide, magari la Dakar"

Fernando Alonso è pronto per la 87esima edizione della 24 ore Le Mans che andrà in scena nel weekend, con lo spagnolo che cercherà di replicare il successo dello scorso anno e di conquistare la 2a vittoria nella grande Classica delle corse di durate. Il due volte Campione del Mondo di F1, reduce dalla mancata qualificazione alla 500 Miglia di Indianapolis, vuole essere assoluto protagonista al volante della Toyota come ha ribadito a France TV.

" Sono molto emozionato, si sente la tradizione, voglio vincere ancora e conquistare il Mondiale. Sarà una corsa difficile perché può succedere di tutto vista la durata, ci sono dei rischi nel traffico e nei sorpassi delle vetture più lente. Vediamo se partiremo in prima fila e poi aspettiamo la notte che sarà sempre un momento critico "

La grande curiosità è sul futuro di Fernando Alonso che però non vuole svelare ancora nulla...

" So cosa farò nella seconda parte di quest’anno e nel 2020, un pilota non lancia la moneta in aria e vede cosa accade. Ho un programma di corse stabilito, ma lo svelerò a tempo debito, ora voglio concentrarmi solo su Le Mans. Non ho ancora deciso se parteciperò alla Dakar del prossimo anno, ma è possibile perché sto cercando nuove sfide. Voglio lasciare la mia comfort zone e provare cose nuove. Quest’anno ho fallito il tentativo di Tripla Corona, sicuramente ci proverò in futuro "