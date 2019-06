Fernando Alonso: "Non meritavo la vittoria, è stato un ottovolante di emozioni"

Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2019 insieme a Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, il due volte Campione del Mondo di Formula Uno ha festeggiato al volante della Toyota #8 al termine di una gara davvero pazzesca: il successo sembrava nelle mani della Toyota #7 di Lopez, Kobayashi e Conway che a un’ora dal termine conduceva con oltre due minuti di vantaggio ma un problema meccanico ha cambiato le carte in tavola e ha permesso al team guidato dall’asturiano di festeggiare al Circuit de la Sarthe.

Video - Non solo Fernando Alonso: tutto il Team Toyota solleva il trofeo 00:26

Fernando Alonso ha raccontato la sua gara dopo aver alzato al cielo il trofeo per la seconda volta consecutiva.

" È stato un ottovolante di emozioni. A volte ti ritrovi due minuti dietro, altre volte due davanti. Oggi è stato il nostro giorno fortunato, dovremmo giocare alla lotteria più tardi perché un problema all’ultimo minuto ci regala una vittoria che forse non meritavamo in pista. La macchina numero 7 è stata la più veloce in pista per 24 ore ed è stato a causa del loro imprevisto che abbiamo vinto. Ho perso diversi titoli in F1 a causa della sfortuna, oggi invece la dea bendata non mi ha voltato le spalle "

Il fuoriclasse spagnolo ha conquistato anche il Mondiale WEC: “La conquista del campionato era l’obiettivo prioritario da raggiungere in questa gara. L’anno scorso mi sono impegnato per disputare due campionati contemporaneamente. Anche se il calendario era molto impegnativo volevo conquistare questo titolo. Ora ho anche vinto daccapo a Le Mans, non ho parole”.

L’ex iridato di F1 non tornerà il prossimo anno in terra transalpina, almeno in veste di pilota: “L’anno prossimo verrò, ma solo come spettatore oppure, se arriverà una buona offerta, in qualità di commentatore“.