24 ore di Le Mans: tutti gli eventi su Eurosport 1 e Eurosport Player

Sabato 15 e Domenica 16, andrà in scena la 24 ore Le Mans, la maratona automobilistica che chiude il Campionato del Mondo di Endurance 2018/19. La gara inizierà alle 15:00 di Sabato 15 giugno e si concluderà alla stessa ora di Domenica 16. Eurosport seguirà la competizione senza interruzioni.

Programma TV

Sabato 15/06

08:55 - 10:00 - Warm Up

11:25-12:30 - Road to Le Mans

14:45 - 16:00 - Gara

Domenica 16/06/19

00:10 - 15:45 - Gara

22:00 - 23:00 - Best Of

Come guardare la 24 ore di Le Mans 2019

La corsa andrà in onda in diretta tv su Eurosport 1 e in live-streaming Eurosport Player, dove potrete trovare canali aggiuntivi che trasmetteranno tutti gli eventi.

Eurosport Player è disponibile su tutti i dispositivi Apple e Android, su SmartTV.

On-Board della Toyota 8 di Fernando Alonso

Libere, Qualifiche, Gara – senza interruzioni pubblicitarie (con commento in inglese)

On-Board camera della Toyota 7 (Conway, Kobayashi, Lopez)

On-Board camera della Toyota 8 (Buemi, Nakajima, Alonso)

On-Board camera della Porsche 93 (Pilet, Bamber, Tandy)

Riuscirà il pilota spagnola a replicare il successo dello scorso anno?