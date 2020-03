La 24 Ore di Le Mans si è dovuta arrendere al coronavirus. La grande Classica del motorsport di durata si sarebbe dovuta disputare tra il 13 e il 14 giugno sul mitico circuito de La Sarthe ma l’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo impedisce la regolare disputa di uno degli appuntamenti più tradizionali, mitici e iconici delle quattro ruote.

Fortunatamente non si tratta di una cancellazione ma di un rinvio, l’88ma edizione della 24 Ore di Le Mans andrà in scena il 19-20 settembre e come da tradizione sarà l’ultimo appuntamento del Mondiale WEC anche se resta da capire quando verranno recuperate la 1000 Miglia di Sebring e la 6 Ore di Spa-Francorchamps.

