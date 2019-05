Alonso: "Il mio 2019 è elettrizzante: prima il WEC, poi 500 Miglia e Le Mans"

Com’è ben noto il calendario del 2019 di Fermando Alonso è quanto mai fitto. Lo spagnolo ha davanti a sé un programma stimolante ma, contemporaneamente, faticoso, dovendosi dividere tra WEC, 500 Miglia di Indianapolis, 24 Ore di Le Mans e, non ultima, la preparazione in vista della Dakar 2020 che si disputerà, per la prima volta nella storia, in Arabia Saudita.

L’asturiano ha spiegato come si stia alternando tra questi impegni, in una intervista rilasciata al quotidiano francese L’Equipe.

" Per riposarmi un po’ dovrei tornare in Formula Uno. Sto vivendo bene questo momento, ho appena concluso una sessione di prove al simulatore in vista della 6 Ore di Spa di domenica (che potrebbe consegnargli il titolo WEC 2018/19) quindi penserò agli altri appuntamenti "

Una situazione non semplice da gestire. “Prima di concentrarmi su una macchina o su un’altra, mi chiedo sempre: quali sono le mie opportunità per il futuro? Con cosa posso divertirmi nel 2020? Quali eventi sono prestigiosi e interessanti? A luglio, conclusa questa mia prima parte di stagione, rifletterò sul da farsi e su ciò che mi stimolerà”.

Fernando Alonso fa il punto della situazione dei suoi impegni.

" So perfettamente che se mi concentrassi su un solo obiettivo tutto sarebbe più semplice, ma in questa fase della mia vita certo altro, voglio l’adrenalina. Per il momento, concluso il Mondiale WEC mi concentrerò sulla 500 Miglia di Indianapolis, quindi passerò alla 24 Ore di Le Mans, dopotutto sono solamente due vetture "

L’ex Renault e McLaren spiega il suo amore per le corse. “Amo quello che faccio, le macchine, guidare, sin da quando ero bambino. Quando sono a casa, in Spagna, non vedo l’ora di correre sul mio circuito con i kart perché non posso farne a meno. Quando faccio una cosa voglia farla al massimo perché odio perdere. Anche in Formula Uno, per cui quando non posso farlo al meglio, preferisco fare altro. Domenica, per esempio, potrei già vincere il titolo WEC, e sarebbe fantastico”.

