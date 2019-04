Fernando Alonso lascia la Toyota nel WEC? Indycar o F1 nel 2020

Fernando Alonso potrebbe interrompere il proprio sodalizio con la Toyota per la super stagione 2019-2020 del WEC: è questa l’indiscrezione che filtra dalla scuderia giapponese relativamente all’impegno del due volte iridato in F1, che con il celebre marchio nipponico si è tolto la soddisfazione di vincere la 24 Ore di Le Mans l’anno scorso e la 1000 Miglia di Sebring in questa stagione.

Le informazioni che circolano, infatti, prefigurano un Alonso interessato ad un impegno a tempo pieno nella Indycar nel 2020 o addirittura un possibile ritorno in F1, che sarebbe clamoroso dopo l’annuncio del ritiro del 2018. Si parla infatti del possibile ingaggio del neozelandese Brendon Hartley, ex pilota della Toro Rosso in F1, che andrebbe a completare l’equipaggio con lo svizzero Sebastien Buemi e il giapponese Kazuki Nakajima. Fernando, da par suo, è lanciatissimo verso la 500 Miglia di Indianapolis, prevista domenica 26 maggio. L’iberico è intenzionato a chiudere il cerchio e fregiarsi della tanto agognata Tripla Corona, riconoscimento attribuito al pilota capace di vincere il GP di Monaco, la 24 Ore di Le Mans e appunto la corsa americana.

Le sue motivazioni sono quindi massime e potrebbero portarlo a cambiare ulteriormente i piani e rimettersi in discussione nel massima categoria dell’automobilismo. Non resta che aspettare le decisioni del pilota nativo di Oviedo.