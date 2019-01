Rally di Montecarlo, pubblico in luoghi pericolosi: annullata la tappa

La terza tappa del Rally di Montecarlo in programma questa mattina è stata cancellata per motivi di sicurezza, a causa del numero elevato di spettatori posizionati in luoghi pericolosi lungo il percorso. Lo hanno detto gli organizzatori della tradizionale prova valida per il Mondiale Rally. Attualmente al comando della corsa c'è il pilota estone Ott Tänak (Toyota) con 9.1 secondi di vantaggio sul francese Sébastien Ogier (Citroën) e 14.3 sul belga Thierry Neuville (Hyundai).