Rinviato a data da destinarsi il Rally d’Argentina, si riuscirà a recuperare?

Dopo la chiusura anticipata del Rally del Messico, il Mondiale 2020 subisce subito un ulteriore scossone. Il Rally di Argentina è infatti ufficialmente rinviato a data da destinarsi. La prova sudamericana, che sulla carta sarebbe stata la prossima tappa in ordine di calendario, non si disputerà. Il fine settimana del quarantesimo SpeedAgro Rally Argentina (23-26 aprile) a Villa Carlos Paz nella regione di Cordoba, è stato ovviamente rimosso dal programma per colpa del coronavirus.

Un rinvio che assume maggiormente i contorni della cancellazione dato che, tra mille problematiche e un calendario quanto mai fitto (quest’anno gli appuntamenti erano saliti a 13, con la conclusione in Giappone nel 19-22 novembre) sarà davvero complicato trovare un nuovo spot per il Rally argentino.

Già nei giorni scorsi gli organizzatori avevano fatto capire che la decisione finale sarebbe spettata al Governo. In Argentina al momento è previsto uno stop completo per il mese di marzo anche per gli eventi sportivi internazionali. Il rischio di cancellazione anche il round del WRC era elevatissimo e così è stato.

alessandro.passanti@oasport.it