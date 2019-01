Tutti i piloti e le squadre iscritte al mondiale 2019: Ogier l'uomo da battere

Andata in archivio l’affascinante avventura della Dakar, il mondo del rally si prepara a tornare nelle sue vesti classiche, grazie al primo round del Mondiale 2019: il Rally di Montecarlo, in programma dal 24 al 27 gennaio, darà il via ufficialmente alle danze. Un campionato che si svilupperà in 14 appuntamenti fino a 17 novembre e presenterà delle novità importanti ma si partirà da una domanda chiara e semplice: chi riuscirà a battere il campione del mondo francese Sébastien Ogier?

Il sei volte iridato ha nel mirino il settimo titolo per allungare la sua striscia vincente ed avvicinarsi al mito di Sebastien Loeb che di Mondiali in bacheca ne ha 9, tutti conquistati con una sola squadra, la Citroen. Una Casa con la quale correrà il buon Ogier, a distanza di 8 anni dal divorzio con il team francese. Il ritorno del figliol prodigo potremmo definirlo per un obiettivo assai ambizioso.

Dopo i successi ottenuti con Volkswagen e Ford, l’alfiere transalpino vuol uguagliare lo stesso primato del finlandese Juha Kankkunen, che seppe portarsi a casa gli iridi con tre auto diverse (4 titoli con Peugeot, Lancia e Toyota). A sbarrare la strada ai progetti ambiziosi di Ogier, non ci sarà solo il Team Toyota, tornato a far la voce grossa l’anno scorso, ma anche un Loeb che tra le fila della Hyundai sarà parte del gioco, seppur solo per alcune gare. Ne vedremo delle belle. Di seguito l’elenco completo dei partecipanti al WRC 2019:

L’ELENCO DEGLI ISCRITTI AL MONDIALE RALLY 2019

Iscritti Team costruttori Costruttori Squadre Pneumatici N° Piloti Copiloti Gare Citroën (Citroën C3 WRC) Citroën Total WRT M 1 Sébastien Ogier Julien Ingrassia 1 4 Esapekka Lappi Janne Ferm 1 Ford (Ford Fiesta WRC) M-Sport Ford WRT M 3 Teemu Suninen Marko Salminen 1 7 Pontus Tidemand Ola Fløene 1 33 Elfyn Evans Scott Martin 1 Toyota (Toyota Yaris WRC) Toyota Gazoo Racing WRT M 5 Kris Meeke Sebastian Marshall 1 8 Ott Tänak Martin Järveoja 1 10 Jari-Matti Latvala Miikka Anttila 1 Hyundai (Hyundai i20 Coupe WRC) Hyundai Shell Mobis WRT M 11 Thierry Neuville Nicolas Gilsoul 1 19 Sébastien Loeb Daniel Elena 1 89 Andreas Mikkelsen Anders Jæger 1 Ulteriori iscritti non registrati come costruttori Costruttori Squadre Pneumatici N° Piloti Co-Piloti Gare Citroën (Citroën DS3 WRC) Mauro Miele 20 Mauro Miele Luca Beltrame 1

