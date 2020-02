Europei di Lotta: Kakhelashvili conquista l'argento nei 97kg, la Caneva trova la finale nei 68 kg

Una grande giornata di Lotta al PalaPellicone di Ostia per gli Azzurri che hanno emozionato con buoni risultati nella lotta greco romana e nella lotta femminile.

Kakhelashvili conquista l'argento, Russo fuori dal podio

Nikoloz Kakhelashvili ha affrontato l’armeno Artur Aleksanyan, Campione Olimpico a Rio 2016 e bronzo a Londra 2012, nella finale dei 97 kg, ma nonostante la grinta dell'azzurro la maggior padronanza tattica del tappeto del campione armeno ha avuto la meglio. Aleksanyan ha prevalso sul georgiano, naturalizzato italiano, Kakhelashvili per 7 a 1. Ha chiuso invece ai piedi del podio Ciro Russo negli 82 kg che opposto a Bogdan Kourinnoi ha dominato gran parte dell'incontro per poi cedere nelle ultime frazioni del secondo tempo. 6 a 4 il punteggio per lo svedese.

Dalma Caneva in finale nei 68 kg

Ma la vera impresa della terza giornata l'ha compiuta Dalma Caneva che ha conquistato un posto nella finale dei 68 kg e contenderà l'alloro continentale alla russa Khanum Velieva, un’atleta di tutto rispetto (vicecampionessa europea 2019 e bronzo iridato 2018). Percorso senza sbavature quello della genovese che ai quarti ha battuto nettamente la lituana Danute Domikaityte (2-0) e successivamente la tedesca Anna Schell (4-2). Appuntamento domani con inizio alle 18. Saranno in gara domani anche Sara Ettaki (53), Arianna Carieri (57), Veronica Braschi (65), Enrica Rinaldi (72) e Aurora Campagna che cercherà di migliorare il risultato dello scorso anno quando vinse l’argento nei 62 kg.