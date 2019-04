Europei di Lotta olimpica: Aurora Campagna si laurea Vicecampionessa continentale

E' finita con la medaglia d'argento l'Europeo di Aurora Campagna in svolgimento a Bucarest (ROM). La giovane atleta savonese, appena ventenne, ha affrontato il "mostro sacro" della categoria 62 chilogrammi, la bulgara Taybe Mustafa Yusein, classe 1991 e campionessa europea e del mondo in carica, non senza un po' di timore reverenziale.

L'inizio dell'incontro ha visto, infatti, Aurora penalizzata di un punto per passività, il suo temporeggiare è stato dettato dal bisogno di misurarsi con la maggiore esperienza dell'avversaria. Ma dopo poco l'azzurra è passata all'attacco, sempre rischioso in casi come questi, sfiorando la sconfitta per schiena evitata grazie ad una difesa estremamente efficace. Alla fine i suoi tentativi non hanno avuto il successo sperato, ma hanno contenuto la potenza di Yusein che si è confermata regina d'Europa per 4 a 0.

Un minimo di rammarico l'azzurra Campagna l'ha mostrato: "sono orgogliosa di essere arrivata in finale dell'Europeo seniores, per me è stato un sogno realizzato già questo. Ovviamente contro la campionessa bulgara ci ho provato anche se sapevo che sarebbe stata difficile, ma sento di essermela giocata al meglio che potevo. Sono ancora giovane, so che andrà meglio la prossima volta."

Il percorso che l'ha portata a giocarsi l'oro è stato esemplare: ha battuto nell'ordine la turca Asli Tugcu per 6-2, l’ungherese Marianna Sstin per 4-2, e la svedese Moa Lena Nygren per 4-3. Si prospetta un futuro in crescita per la giovane lottatrice delle Fiamme Oro, oggi vicecampionessa europea seniores, nel 2018 bronzo mondiale juniores.Questa di oggi è la seconda medaglia continentale per la nazionale italiana di Lotta, dopo il grande successo di ieri ottenuto da Frank Chamizo, oro europeo dei 74 kg stile libero.

UFFICIO STAMPA FIJLKAM