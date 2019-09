Lotta, Mondiali 2019: Frank Chamizo d'argento, trionfa ancora il russo Sidakov

Arriva la medaglia d'argento per l'Italia ai Mondiali di lotta in corso a Nursultan, in Kazakistan: a ottenerla, nella categoria di peso olimpica dei -74 kg dello stile libero, è Frank Chamizo, che dopo aver conquistato ieri la carta olimpica (non nominale), oggi si arrende in finale ai punti per 2-5 al russo Zaurbek Sidakov, oro iridato in carica, che anche lo scorso anno ai Mondiali sconfisse Chamizo, ma in quell'occasione in semifinale.

La presa decisiva di Sidakov a 1'50" dalla fine

Nei primi tre minuti del combattimento odierno non c'è grande azione e Chamizo infatti viene punito per passività, trovandosi sotto per 0-1 alla pausa. Ovviamente alla ripresa l'azzurro spinge sull'acceleratore, ed i suoi sforzi vengono premiati a 2'24" dal termine, quando trova la presa che gli vale due punti ed il sorpasso. Il vantaggio dell'azzurro dura poco, dato che il campione in carica non vuole abdicare: subito il russo entra nella difesa dell'azzurro e trova la presa che a 1'50" dalla fine delle ostilità gli restituisce il vantaggio per 3-2. Chamizo attacca disperatamente, ma non riesce nuovamente a marcare punti, esponendosi all'azione del russo, che a 15" dal termine entra nella difesa dell'azzurro dopo una lunga azione e sigla i due punti per il definitivo 5-2. Finiscono qui i Mondiali dell'Italia, che domenica non avrà rappresentanti sulle materassine: il bilancio parla dell'argento di Frank Chamizo e della carta olimpica conquistata nei -74 kg dello stile libero.