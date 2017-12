Guerrieri il più veloce di tutti

Esteban Guerrieri è risultato il pilota più veloce della stagione 2017 del FIA World Touring Car Championship secondo i migliori giri segnati.

Per 4 volte l'argentino ha vinto il TAG Heuer Best Lap Trophy - premio che viene consegnato a chi realizza il crono più basso in gara - grazie ai tre messi a segno con la Chevrolet della Campos Racing e a quello con la Civic WTCC del Castrol Honda World Touring Car Team.



Il Campione del Mondo Thed Björk (Polestar Cyan Racing), il suo compagno di squadra Nicky Catsburg e Rob Huff (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) hanno chiuso con tre giri veloci, mentre due li ha centrati Tom Chilton (Sébastien Loeb Racing) e uno Mehdi Bennani, Ma Qing Hua, Norbert Michelisz e Dániel Nagy.



Oltre a Guerrieri, anche Björk, Catsburg, Chilton ed Huff si sono portati a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy, ossia un orologio TAG Heuer.