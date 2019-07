A Vila Real altro spettacolo con il WTCR

La WTCR Race of Portugal di Vila Real si concluderà oggi con la Seconda Qualifica per definire le griglie di partenza di Gara 2 e 3, dove ancora una volta avremo il joker lap.

Si comincia alle 10;00 locali per aggiudicarsi la DHL Pole Position visibile su Eurosport Player e in Ungheria (M4 Sport), Portogallo (TVI), Belgio (RTBF Auvio), America Latina (Fox Sports 3), Brasile (Fox Sports 2), Africa (KWESE) e Cina (Tencent), mentre su Max channel in Cina ed RTL7 in Olanda ci sarà la differita.



Gara 2 è alle 15:30 e Gara 3 alle 17;00.

