Adamo racconta il titolo 2018 a “La Gazzetta dello Sport”

Giulio Masperi de "La Gazzetta dello Sport" ha parlato con il capo di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, del drammatico finale di stagione 2018 quando Gabriele Tarquini vinse il titolo a Macao.

Ad un anno e 5 mesi dall'affermazione del pilota del BRC Racing Team con la Hyundai i30 N TCR, l'ingegnere piemontese ricorda:



“Fu una stagione molto impegnativa perché fu il primo Mondiale per la Hyundai. La vittoria finale fu perfetta per l'ottimo lavoro svolto dal dipartimento Customer Racing, entusiasmante. Vincere con Gabriele, che conosco benissimo dopo aver condiviso avventure in passato, lo fu ancora di più. Nella primavera del 2017 Gabriele fu il primo che chiamai per il progetto di Hyundai Motorsport con la nuova i30 N TCR. Fun entusiasta per l'opportunità e ha lavorato durissimo con tutti noi. La vittoria nel 2018 fu la chiusura perfetta di quel capitolo in un finale mozzafiato a Macao".



Potete vedere l'intervista completa, con immagini di Eurosport, al seguente link: https://video.gazzetta.it/adamo-hyundai-rally-pista-pochi-slogan-tanti-risultati/6687d238-7bd6-11ea-8f01-51f75829af34



Grazie a Giulio Masperi e La Gazzetta dello Sport

