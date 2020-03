Affari di famiglia nel WTCR

Cathy Muller è pronta a godersi l’azione con suo fratello e il figlio protagonisti nel FIA WTCR.

Yvan Muller sarà infatti in squadra con il nipote Yann Ehrlacher alla Cyan Racing Lynk & Co.



“Per tutta la famiglia sarà un’avventura bellissima. C’è grande felicità, oltre allo stress chiaramente, ma assieme sono fortissimi, unitissimi e lavorano alla grande. E poi non mancherà la competizione, sono piloti, ma ognuno è felice per l’altro. Yvan non ha nulla da provare perché è il migliore, da quando Yann ha iniziato a correre, Yvan gli ha dato tutto. Tra segreti e consigli lo ha aiutato a crescere velocemente e ora è maturo, dato che ascolta e imparara tutto ciò che Yvan gli dice. Ma ancora ha del potenziale per crescere”, ha detto Cathy.

