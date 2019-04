AFRIQUIA sarà ancora Event Presenting Partner della WTCR Race of Morocco in occasione del 10° Marrakech Grand Prix.

La gara si svolse per la prima volta nel 2009 e quest'anno centra la decade con il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO dopo gli anni del FIA World Touring Car Championship.



E' un grande festival del motorsport e per l'occasione sarà visto in tutto il mondo, con AFRIQUIA, leader delle stazioni di servizio in Marocco, che ha rinnovato l'accordo come sponsor sul Circuit Moulay El Hassan.



L'azienda di Akwa Group avrà molti spazi all'interno del tracciato e diverse attività promozionali nel paddock e in TV su 2M e a livello internazionale.



Il portacolori del Marocco continuerà ad essere Mehdi Bennani (Sébastien Loeb Racing), tra i favoriti per il successo con la sua Volkswagen Golf GTI TCR davanti a migliaia di fan sempre presenti.



Nelle gare di supporto vedremo altri 45 concorrenti marocchini portati dalla federazione locale, la FRMSA, mentre le famiglie potranno divertirsi con le numerose attrazioni nel villaggio cittadino fra giri in pista, kart, hot lap, simulatori 5D, sessioni autografi, musica, cibo e zone per bambini.



François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): "E' un grande onore aprire la stagione del WTCR in Marocco in occasione del 10° Marrakech Grand Prix, una delle maggiori attrazioni del nostro calendario. Vogliamo ringraziare AFRIQUIA per il supporto e speriamo che tanti fan possano accorrere per godersi lo spettacolo".



Mehdi Bennani ha aggiunto: "Se vediamo la storia di questo evento, capiamo subito che è stato un successone. Il Marrakech Grand Prix mi rende felice di farne parte perché per noi del Marocco è l'evento dell'anno. Ringrazio i miei fan, anche quando sono in macchina sento il loro tifo e questo significa tanto per me".



Per maggiori informazioni, visitate il sito www.marrakechgrandprix.com.

The post AFRIQUIA e Marrakech Grand Prix, tutto pronto per il 10° anniversario appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.