Al via la seconda stagione di Esports WTCR OSCARO

La seconda stagione di Esports WTCR OSCARO scatterà questo weekend dall'Hungaroring con il primo dei sette eventi in programma nel 2019.

La versione online del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO ideata da RaceRoom e sponsorizzata da KW Suspensions porterà il finalista del Multiplayer Championship a volare in Malesia per giocarsi il premio di 25.000€.



Bence Bánki tornerà per difendere il suo titolo con la SDL eSports by Logitech G, ma dovrà vedersela con avversari di livello come Williams Esports (supportato dal team di F1), che ha dominato le pre-qualifiche con Nikodem Wisniewski e avrà in squadra anche Kuba Brzezinski, Jack Keithley e Moritz Löhner.



Il vice campione 2018 Tim Jarschel (EURONICS Gaming) guida il poker tedesco con Michael Rächl, Florian Hasse e Julian Kunze, quest'ultimo vincitore dell'ADAC GT Masters Esports Championship.



Prima apparizione per il Red Bull Racing Esports grazie a Nestor Garcia, mentre Kristian Kwietniewski rappresenta la FA Racing Esports di Fernando Alonso. In Top30 ci sono anche Jaroslav ‘Jardier’ Honzik e Márk Nándori.



Oltre 3000 concorrenti hanno preso parte alle pre-qualifiche della prima divisione, che domenica alle 19;30 avrà il semaforo verde. James Kirk e Robert Wiesenmüller si occuperanno del commento.



YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nlKiJ0MhZJY

Facebook: https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

RaceRoom-Twitch: https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

