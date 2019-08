La seconda stagione di Esports WTCR OSCARO parte dall'Hungaroring con il primo round del Multiplayer Championship.

Dopo aver dominato le pre-qualifiche, Hyundai i30 N TCR ed Honda Civic - con al volante Bence Bánki ed Emre Cihan - le due auto sono le regine della Top10, per cui 13kg di zavorra verranno dati alle coreane e 4kg alle giapponesi, mentre 2kg sono per le Audi e 1kg per le Cupra.



Molti gli ungheresi in azione, con Gergo Baldi, David Nagy e Zoltan Csuti portacolori di M1RA Esports che correranno con la livrea di Norbert Michelisz.



Oltre 3000 concorrenti hanno preso parte alle qualifiche dell'Hungaroring e la prima divisione godrà della diretta dalle ore 19;30 con commento di James Kirk e Robert Wiesenmüller.



Dove vederlo

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nlKiJ0MhZJY

Facebook: https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

RaceRoom - Twitch: https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

The post Al via la stagione 2019 di Esports WTCR OSCARO appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.