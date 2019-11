Anteprima: corsa al titolo per le strade di Macao

Dopo Suzuka, la stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO continua il weekend del 14-17 novembre per le strade di Macao per un'altra grandissima battaglia.

Esteban Guerrieri è davanti a Norbert Michelisz nella #RoadToMalaysia per 6 punti, ma con 85 in palio sul Circuito da Guia è tutto apertissimo.



In corsa per la corona iridata anche Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co) e il suo compagno di squadra Yvan Muller, mentre quinto in classifica abbiamo Mikel Azcona, il migliore dei più giovani con la CUPRA della PWR Racing, seguito da Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport). La matematica tiene ancora vive le speranze di Gabriele Tarquini, ma il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse ha già detto che aiuterà Michelisz.



Il tracciato misura 6,120km con curve strette e cieche intervallate da tratti velocissimi e larghi che rendono unica questa sfida.



Rob Huff è il pilota più vincente a Macao con 9 successi e l'inglese andrà a caccia del decimo la prossima settimana.



“Macao è un capitolo terribile della mia vita sotto certi aspetti – ha detto l’inglese prima di salire sulla Volkswagen Golf GTI TCR della Sébastien Loeb Racing – Non c’è margine di errore, ma in ogni curva si cerca sempre di dare il massimo. La differenza che vuoi fare potrebbe portarti in ospedale ed è così ad ogni variante!”



“Sinceramente non so cosa spiegare – dice il 39enne – E’ qualcosa che hai o non hai a livello di pilota. Nel WTCR tutti hanno qualità, ma quando cominci a guardare negli specchietti retrovisori e inizi a pensare a come hai fatto ad uscire vivo da ogni curva, lì cambia tutto. Sai che ci sei quasi, ma che serve anche qualcosa in più. Di fatto, ad ogni giro è un’apnea di 2’30″”.



Le corse turismo sul tracciato disegnato nella regione autonomadella Cina risalgono al 1972, anno della prima Guia Race. Il WTCC tornò a correre qui nel 2017, mentre nel novembre 2018 Tarquini battè Muller per 3 punti nella lotta per il titolo.



La WTCR Race of Macau fa parte del weekend della SuncityGroup Guia Race, con inizio giovedì 14 novembre con le Prove Libere, mentre Prima e Seconda Qualifica sono in programma venerdì 15. Gars 1 (8 giri) si terrà alle 14;55 locali di sabato 16, seguita da Gara 2 alle 8;45 e Gara 3 alle 11;25 di domenica 17. .



Le wildcard locali portano a 32 gli iscritti di Macao

Con le 6 wildcard di piloti locali, la WTCR Race of Macau avrà una griglia composta da 32 vetture. Presenti Billy Lo, che debuttò nel WTCR / OSCARO lo scorso anno, James Tang, Kwai Wah Wong, Arthur Law e Terence Tse, scelti da Automobile General Association Macao-China (AAMC) per correre l’evento del 14-17 novembre. Jim Ka To, che farà la sua prima apparizione con la Honda della KCMG nella WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, sarà ancora in azione nella serie in occasione della Guia Race, assieme ai colleghi scelti dalla federazione locale.



Huff a caccia del 10° successo

Rob Huff la prossima settimana sarà in azione al Macau Grand Prix per dare la caccia alla decima vittoria nella leggendaria Guia Race, dato che con i suoi nove successi è considerato il Re di Macao.



Priaulx: "Il successo di Macao è stato fondamentale"

Andy Priaulx si presenta alla WTCR Race of Macau del 14-17 novembre con la voglia di dare finalmente un calcio alla sfortuna che in questa stagione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO non gli ha dato tregua. Nel 2005, l’inglese proprio a Macao vinse il suo primo titolo nel FIA World Touring Car Championship, facendo poi tripletta con la BMW negli anni seguenti, dunque per lui ci sono bei ricordi che lo caricano.



Dahlgren debutta nel WTCR premiato dalla PWR

Robert Dahlgren farà il suo debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in occasione della WTCR Race of Macau come premio per aver vinto il titolo in TCR Scandinavia Series quest’anno. Lo svedese ha corso con la Cupra della PWR Racing nel campionato di casa sua, ovvero la stessa vettura del team capitanato da Daniel Haglöf nella massima serie turismo. Lo stesso co-fondatore ha scelto di lasciare il volante al connazionale, che ben conosce il Circuito Da Guia, con la speranza che assieme a Mikel Azcona possa prendere punti pesanti. Dahlgren a 39 anni può vantare successi in Formula Ford e Formula 3 prima del passaggio alle corse turismo con qualche apparizione sporadica nel FIA World Touring Car Championship dal 2007. Nel 2011 ha preso parte a tutta la stagione in questa categoria, con un rientro nel 2016. Inoltre ha partecipato anche ad Australian V8 Supercars e vinto il titolo 2017 dello Scandinavian Touring Car Championship.



12 vincitori in 24 gare per una lotta serratissima

Sono 12 i piloti diversi ad essere riusciti a vincere una delle 24 gare della stagione 2019, mentre 7 marchi si sono imposti.



WTCR Race of Macau, tutti i dati



Round: 25-27 di 30

Pista: Circuito da Guia, Macao

Data: 14-17 novembre 2019

Indirizzo: 207 Avenue da Amiazade, Edif. do Grande Premio, Macau

Lunghezza: 6,120km

Fuso orario: GMT +8h

Gara 1: 8 giri (43,960km)

Gara 2: 8 giri (48,960km)

Gara 3: 11 giri (67,320km)



Giro record Qualifica:

Rob Huff (Volkswagen Golf GTI TCR), 2'29"040 (147,80km/h), 16/11/18

Giro record Gara:

Rob Huff (Volkswagen Golf GTI TCR), 2'31"038 (145,80km/h), 17/11/18



LA SFIDA

I 6,120km del Circuito da Guia di Macao alternano parti lente e tortuose a rettilinei lunghi e larghi ricchi di cambi di direzione e altitudine. Tutto ciò rende questo tracciato uno dei cittadini più impegnativi e spettacolari del mondo. Le corse turismo si tengono in questa regione a statuto speciale della Cina da oltre 50 anni, con la prima Guia Race organizzata nel 1972. Nel novembre 2017 il WTCC è tornato a disputare il penultimo evento del calendario e Rob Huff vi ha centrato la nona vittoria in carriera. Nel novembre 2018 Gabriele Tarquini si è laureato Campione.



LA TOP5

1: la prima gara cittadina a Macao si disputò nel 1954 mentre la prima edizione della Guia Race risale al 1972.

2: con le sue 9 vittorie, Rob Huff è il pilota più vincente a Macao. La prima la conquistà nel 2008, mentre nel 2014 firmò il giro record in 2'27"009 con la LADA Granta TC1.

3: Il Circuito da Guia misura 7 metri nel suo punto più stretto e 14m in quello più largo.

4: cinese e portoghese sono le due lingue ufficiali di questa regione autonoma della Cina, indicata come patrimonio dell'UNESCO.

5: dei 26 piloti del WTCR, 6 sono debuttanti a Macao. Si tratta di Mikel Azcona, Luca Engstler, Johan Kristoffersson, Niels Langeveld, Benjamin Leuchter ed Attila Tassi.



PROGRAMMA PROVVISORIO*



Mercoledì 13 novembre

Macau Grand Prix, evento media: 13h00-16h00 (Institute for Tourism Studies)



Giovedì 14 novembre

Prove Libere 1: 09h00-09h45

Prove Libere 2: 13h40-14h10



Venerdì 15 novembre

Prima Qualifica: 08h50-09h30

Prima Qualifica DHL Media Zone (paddock): 09h30-09h40 (circa)

Prima Qualifica, conferenza stampa (Media Centre): 9h45-10h00 (circa)

Seconda Qualifica Q1: 13h35-14h05

Seconda Qualifica Q2: 14h10-14h25

Seconda Qualifica Q3: 14h35 (prima auto)

Seconda Qualifica DHL Media Zone (paddock): 1435-15h00 (circa)

Seconda Qualifica, conferenza stampa (Media Centre): 15h05-15h20 (circa)



Sabato 16 novembre

Gara 1: 14h55 (8 giri)

Gara 1, podio: 15h30 (circa)

Gara 1, conferenza stampa (Media Centre): 15h40 (estimated)



Domenica 17 novembre

Gara 2: 8h45 (8 giri)

Gara 2, podio: 09h20 (circa)

Gara 2, conferenza stampa (Media Centre): 09h30 (circa)

Gara 3: 11h25 (11 giri)

Gara 3, podio: 12h05 (circa)

Gara 3, conferenza stampa (Media Centre): 12h15 (circa)



*Tutti gli orari possono essere soggetti a cambiamenti



ENTRY LIST 2019 (tutti i piloti usano gomme Yokohama)

1 BRC Hyundai N Squadra Corse Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

2 PWR Racing Robert Dahlgren (SWE) CUPRA TCR

5 BRC Hyundai N Squadra Corse Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

6 BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Luca Engstler (DEU) Hyundai i30 N TCR

9 KCMG Attila Tassi (HUN) Honda Civic Type R TCR

10 Comtoyou Team Audi Sport Niels Langeveld (NLD) Audi RS 3 LMS

11 Cyan Racing Lynk & Co Thed Björk (SWE) Lynk & Co 03 TCR

12 SLR VW Motorsport Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

14 SLR Volkswagen Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR

18 KCMG Tiago Monteiro (PRT) Honda Civic Type R TCR

21 Comtoyou DHL Team CUPRA Racing Aurélien Panis (FRA) CUPRA TCR

22 Comtoyou Team Audi Sport Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

25 SLR VW Motorsport Mehdi Bennani (MAR) Volkswagen Golf GTI TCR

29 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

31 Team Mulsanne Kevin Ceccon (ITA) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris

33 SLR Volkswagen Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR

50 Comtoyou DHL Team CUPRA Racing Tom Coronel (NLD) CUPRA TCR

52 Leopard Racing Team Audi Sport Gordon Shedden (GBR) Audi RS 3 LMS

55 Team Mulsanne Ma Qinghua (CHN) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR? by Romeo Ferraris

68 Cyan Performance Lynk & Co Yann Ehrlacher (FRA) Lynk & Co 03 TCR

69 Leopard Racing Team Audi Sport Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS

86 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

88 BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Nicky Catsburg (NLD) Hyundai i30 N TCR

96 PWR Racing Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCR

100 Cyan Racing Lynk & Co Yvan Muller (FRA) Lynk & Co 03 TCR

111 Cyan Performance Lynk & Co Andy Priaulx (GBR) Lynk & Co 03 TCR



WTCR Race of Macau - wildcard

19 KC Motorgroup Jim Ka To (HKG) Honda Civic Type R TCR

36 Tian Shi Zuver Team Billy Lo (MAC) Audi RS 3 LMS

59 Son Veng Racing Team Wong Kwai Wah (HKG) Volkswagen Golf GTI TCR

97 Team TRC Terence Tse (HKG) Honda Civic Type R TCR

98 Team TRC James Tang (HKG) Honda Civic Type R TCR

99 Team TRC Arthur Law (HKG) Honda Civic Type R TCR

