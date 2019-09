Anteprima Esports WTCR OSCARO: Baldi in corsa per la battaglia di Zandvoort

Gergo Baldi è stato protagonista delle pre-qualifiche di Esports WTCR OSCARO.

L'ungherese, secondo dietro ad Alexander Dornieden in Esports WTCC Multiplayer Championship nel 2017, ha sofferto molto con le nuove TCR, ma a Zandvoort ha centrato il miglior tempo con la Hyundai della M1RA Esports.



Il Campione in carica Bence Bánki (SDL eSports by Logitech G / Honda) si è piazzato secondo, seguito da Dornieden (FA Racing Esports / Lynk & Co), Emre Cihan (Honda) e Nikodem Wisniewski (Williams Esports / CUPRA).



Il live streaming su RaceRoom comincia alle 17;45 di domenica con le gare del Server 3, mentre alle 19;30 ci saranno quelle del Server 1. Commento di James Kirk e Robert Wiesenmüller.



Per guardarle:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=g73jmXypFCM

Facebook: https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

RaceRoom’s Twitch channel: https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

