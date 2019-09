Anteprima Esports WTCR OSCARO: Brzezinski non c’è, gli avversari provano a capitalizzare

Kuba Brzezinski salterà il round di Esports WTCR OSCARO che si terrà a Suzuka domenica sera.

Il polacco della Williams Esports / CUPRA ha 34 punti di vantaggio su Florian Hasse (EURONICS Gaming / CUPRA) nella battaglia per la Top8 che li porterà a correre in Malesia a dicembre, ma il leader salterà la gara giapponese e rischia il sorpasso.



Dornieden brilla in qualifica

Alexander Dornieden (Team Fernando Alonso) ha realizzato il 2'09"483 delle pre-qualifiche che ha portato la sua Lynk & Co 03 TCR davanti a Gergo Baldi e Bence Bánki (Honda / SDL eSports by Logitech G), mentre Florian Hasse chiude sesto. Niels Langeveld si è classificato 31° e quindi non potrà correre nel Server 1.



Cihan il più rapido dell'Asia/Oceania

Fra i concorrenti di Asia/Oceania di Esports WTCR OSCARO, la spunta Emre Cihan (Honda) davanti ad Arwin Taruna e Lei Sabino, con Brodie Steen ottavo



La diretta

Le trasmissioni iniziano domenica alle 19;20 su:

https://www.youtube.com/watch?v=6OctaA-xfzQ

https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

