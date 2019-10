Anteprima: Esports WTCR OSCARO Multiplayer, lotta per il titolo a Sepang

Bence Bánki e Gergo Baldi si contenderanno il titolo di Campione di Esports WTCR OSCARO Multiplayer nelle gare di domenica sera a Sepang.

Lo slovacco della SDL eSports by Logitech G Honda e quello della M1RA Esports sono divisi da 71 punti in classifica, con Florian Hasse (EURONICS Gaming / CUPRA) terzo a -11 da Bánki.



Con 215 punti in palio, però, quest'ultimo può ancora balzare in vetta, anche se Baldi arriva da tre successi consecutivi, avendo anche segnato il miglior crono nelle pre-qualifiche di Sepang. Bánki dovrà fare attenzione anche ad Hasse.



Il trio è già certo di poter volare in Malesia il 14 dicembre per il gran finale della serie, con Nikodem Wisniewski (Williams Esports / CUPRA), Kuba Brzezinski, Moritz Löhner e Jack Keithley ancora a caccia del posto. Con i risultati di domenica, avremo la classifica definitiva.



In graduatoria occhio anche a Julian Kunze (EURONICS Gaming / CUPRA), Alexander Dornieden (FA Racing Esports / Lynk & Co) e David Nagy (M1RA Esports / Hyundai), con Kunze il più rapido dei tre nelle pre-qualifiche.



Asia/Oceania: brilla Cihan

Emre Cihan per la terza volta di fila è stato il più rapido della serie Asia/Oceania battendo Lei Sabino (Macau e-Motorsports / CUPRA) ed Andika Rama Maulana (GT-Sim.ID eSport / Honda). L'indonesiano è leader con 66 punti di margine, anche se Sabino pare avvantaggiato.



Il Live streaming di Sepang Esports WTCR / OSCARO comincerà domenica alle 19;20 con commento di James Kirk e Robert Wiesenmüller.



Dove guardarlo

