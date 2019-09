Esports WTCR OSCARO sarà di scena al Nürburgring Nordschleife per il prossimo round della serie virtuale del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il Campione in carica Bence Bánki è al comando della classifica davanti alle Cupra di Florian Hasse, Kuba Brzezinski e Nikodem Wisniewski, ma l'Inferno Verde renderà la vita durissima a tutti.



Come in Olanda, Gergo Baldi ha svettato nelle pre-qualifiche con la i30 N della M1RA Esports Hyundai. L'ungherese è nono in graduatoria, ad una posizione dall'invito per l'ultimo round in programma in Malesia.



Jack Keithley (Williams Esports Audi) si è piazzato secondo, seppur non vinca dal round dell'Hungaroring, mentre Wisniewski, Moritz Löhner e Brzezinski completano la Top5, con Bánki settimo ed Hasse decimo.



Niels Langeveld, pilota del WTCR / OSCARO con il Comtoyou Team Audi Sport, si è classificato 38° nel Server 2, dove era stato invitato anche Yann Ehrlacher, che però non ci sarà.



Lo streaming dal Nürburgring Nordschleife inizierà domenica alle 17;45, con la gara della prima categoria in programma alle 19;30. James Kirk e Robert Wiesenmüller si occuperanno del commento.



Come vedere la diretta

https://www.youtube.com/watch?v=YePeQCi1URc

https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

The post Anteprima: Esports WTCR OSCARO sbarca al Nordschleife appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.