Anteprima Esports WTCR OSCARO: Wisniewski subito al top

Esports WTCR OSCARO torna a Macao per il penultimo round della serie e Nikodem Wisniewski ha subito mostrato le sue doti velocistiche sul tracciato che lo scorso anno vide Márk Nándori protagonista di un incidente spettacolare.

Wisniewski (Williams Esports / CUPRA) ha svettato nelle pre-qualifiche sui 6,120km del Guia Circuit, precedendo Gergo Baldi (M1RA Esports / Hyundai) e Florian Hasse (EURONICS Gaming / CUPRA).



A seguire abbiamo le Audi di Néstor García (Red Bull Racing Esports) e Jack Keithley (Williams Esports), davanti a Bence Bánki (SDL eSports by Logitech G / Honda).



A Macao gli ungheresi cominciano a fare la voce grossa perché oltre a Baldi e Bánki, anche Attila Dencs, Márk Balazsin, Norbert Leitner e David Nagy si sono piazzati in Top10.



Finalmente Langeveld nel Server 1

Niels Langeveld, pilota vero del Comtoyou Team Audi Sport, ha chiuso 29° in classifica qualificandosi nel Server 1 dopo numerosi tentativi, in attesa poi di correre sul serio a Macao a novembre per il round del WTCR/OSCARO.



Piloti in difficoltà

Diversi protagonisti del Multiplayer Championship hanno avuto difficoltà, a partire da Alexander Dornieden (18°), Julian Kunze (25°) e Tim Jarschel (26°). Per quest'ultimo sarà una gara in salita, dovendo scontare una penalità in griglia per il contatto con Jack Keithley a Suzuka lo scorso weekend, retrocedendo ultimo.



Stupisce l'idolo locale Lei Sabino

Il pilota di casa Lei Sabino (e-Motorsports Lynk & Co) si è piazzato 13°, mentre il turco Emre Cihan è il migliore della classifica Asia/Oceania, davanti a Sabino e ad Andika Rama Maulana.



Il live streaming del round di Macao comincerà domenica alle 19;20 con commento affidato a James Kirk e Robert Wiesenmüller.



Come vederlo

https://www.youtube.com/watch?v=fLYxolReNyo

https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

