Anteprima: tutti in Ungheria a caccia del successo

E' tempo di volare all'Hungaroring, dove la prossima settimana si svolgerà la WTCR Race of Hungary (26-28 aprile).

Il secondo evento del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO 2019 si preannuncia ricco di azioni, con gli idoli locali Norbert Michelisz ed Attila Tassi pronti a dare spettacolo lungo i 4,381km della pista di Budapest.



Michelisz in casa vanta successi nel WTCC nel 2012 e nel 2015. Dopo un inizio difficile in Marocco il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse spera di migliorare. "E' stato un weekend difficile e il 15° in qualifica per Gara 2 e 3 non ha aiutato, specialmente perché eravamo su un cittadino. Però qualche punto lo abbiamo preso e in Ungheria ci riporverò. Non sono nella posizione migliore attualmente, ma non mi arrendo".



Il 19enne Tassi corre in casa da quando aveva 12 anni ed è uno dei migliori prospetti delle corse turismo. Il pilota della KCMG ha detto: "Tutti gli ungheresi crescono su questo tracciato, si viene qui praticamente ad ogni weekend. L'anno scorso ero nel WTCR come wildcard e non andò molto bene, mentre in TCR International fu il fine settimana più bello della mia carriera. Vinsi Gara 2 e fu una sensazione incredibile.



Ecco la #WTCR2019SUPERGRID

La #WTCR2019SUPERGRID vanta 7 titoli Mondiali e 29 nazionali, con Gabriele Tarquini che ha cominciato a difendere la sua corona di Campione in carica vincendo Gara 2 a Marrakech. Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse ha il #1 sulla propria i30 N TCR e lo scorso anno beffò il suo compagno Norbert Michelisz imponendosi in Gara 3.



Per Yvan Muller l'Ungheria è uno dei posti dove ha vinto di più e vorrà vertamente riprovarci a bordo della Lynk & Co 03 TCR sviluppata da Cyan Racing e Geely Group Motorsport.



Il suo compagno Thed Björk vuole ripetere la vittoria centrata in Marocco.



Rob Huff (SLR VW Motorsport - Golf GTI TCR) ha due successi all'attivo all'Hungaroring, uno ottenuto nel 2018, mentre Augusto Farfus, Johan Kristoffersson ed Andy Priaulx vanno a caccia del riscatto dopo il Marocco.



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR) è reduce dal successo nel primo round stagionale, con Frédéric Vervisch, e il duo del Leopard Racing Team Audi Sport - Gordon Shedden e Jean-Karl Vernay che vogliono portare in alto le Audi RS 3 LMS.



Occhio anche ai giovani come Mikel Azcona, Campione del TCR Europe, ed Attila Tassi, 19enne idolo locale.



Kevin Ceccon ed Yann Ehrlacher non andranno certamente sottovalutati, così come Aurélien Panis che guida la Cupra della Comtoyou Team DHL CUPRA Racing.



Il suo collega Tom Coronel e Daniel Haglöf (PWR Racing) sono gli altri due a condurre le Cupra.



Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), Benjamin Leuchter (Volkswagen Golf GTI TCR), Ma Qinghua (Team Mulsanne - Alfa Romeo Giulietta) vogliono ripetere i punti centrati nel primo round.



Tiago Monteiro ha invece cominciato l'anno del suo rientro portando in Top10 la Honda Civic Type R TCR della KCMG, conoscendo bene l'Ungheria.



WTCR Race of Hungary, tutto quello che non sapete



LA SFIDA

Situato vicino alla capitale Budapest, l’Hungaroring è diventato famoso per essere stato teatro del primo GP di F1 nel 1986, nell’epoca della Cortina di Ferro; in quella occasione vinse Nelson Piquet su Williams-Honda. Da quell’anno è sempre stato presente nel calendario di F1 e ormai è diventato appuntamento fisso anche per il WTCC. Molto popolari sono anche i tifosi locali, che hanno sempre sostenuto a gran voce il loro idolo Norbert Michelisz, autore di una fantastica vittoria nel 2015 scattando dalla pole con la sua Honda. Nel 2016 è stato completamente riasfaltato.



DATI

Round: 4-6

Posto: Hungaroring

Data: 26-28 aprile

Indirizzo: 2146 Mogyoród, Versenypálya 0222/2/3/6, Ungheria

Lunghezza: 4.381km

Fuso: GMT +2h

Aeroporto: Budapest (42km)

Città: Budapest

Gara 1: 12 giri (52,572 km)

Gara 2: 12 giri (52,572 km)

Gara 3: 15 giri (65,715 km)

Giro record qualifica: Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) 1m52.176s (140,50km/h), 28/04/18

Giro record gara: Yann Ehrlacher (Honda Civic Type R TCR) 1m54.129s (138,10km/h), 29/04/18



Orari:

Venerdì 26 aprile

17;00-17;45: Prove Libere 1



Sabato 27 aprile

9;45-10;15: Prove Libere 2

11;45-12;15: Prima Qualifica

15;15-15;45: Gara 1 (12 giri)



Domenica 28 aprile

10;00-10;20: Seconda Qualifica Q1

10;25-10;35: Seconda Qualifica Q2

10;40 (prima auto): Seconda Qualifica Q3

15;30-16;00: Gara 2 (12 giri)

17;00-17;35: Gara 3 (15 giri)



Il riassunto del 2018



Il weekend in breve

*Tarquini mantiene la leadership con la vittoria in Gara 3 davanti a Michelisz

*Huff trionfa in Gara 2 seguito dalla wildcard Nagy

*Ehrlacher si aggiudica Gara 1 ed è il più giovane a vincere nel WTCR (22 anni)

*QUattro marchi diversi sono già vittoriosi nel WTCR



Report del weekend

Gabriele Tarquini ha centrato la terza vittoria in sei gare del WTCR OSCARO, mentre Yann Ehrlacher e Rob Huff all’Hungaroring hanno ottenuto il primo successo stagionale.



Ehrlacher, nipote di Yvan Muller, si è imposto in Gara 1 con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport seguito dal compagno di squadra Esteban Guerrieri, con l’idolo locale Norbert Michelisz a completare il podio.



L’ungherese non è riuscito a sfruttare la pole position in Gara 1, cosa di cui è stato protagonista anche in Gara 3, bruciato al via da Tarquini per la delusione dei suoi fan.



Terzo in Gara 2 Yvan Muller alle spalle del vincitore Huff e della wildcard Dániel Nagy.



Jean-Karl Vernay è invece andato a punti in tutte le gare nonostante le difficoltà. Anche Thed Björk (Yvan Muller Racing) ha sofferto molto con la sua Hyundai.



Risultati

DHL Pole Position Gara 1: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR

Giro più veloce Gara 1: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

DHL Pole Position Gara 2: Rob Huff (GBR) Volkswagen Polo GTI TCR

Vincitore Gara 2: Rob Huff (GBR) Volkswagen Polo GTI TCR

Giro più veloce Gara 2: Dániel Nagy (HUN) Hyundai i30 N TCR

DHL Pole Position Gara 3: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Giro più veloce Gara 3: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR

TAG Heuer Best Lap Trophy: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

