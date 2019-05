Anteprima: tutto pronto per la grande battaglia dello Slovakia Ring

Néstor Girolami si presenta alla WTCR Race of Slovakia del 9-12 maggio come leader del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO e dove tutto iniziò per lui.

Allo Slovakia Ring ci sarà anche il FIM Endurance World Championship, anch'esso promosso da Eurosport Events, con le moto che correranno la 8h al sabato lasciando spazio al WTCR venerdì e domenica.



Lo Slovakia Ring ospita la massima serie turismo dal 2012 e offre sempre grande spettacolo, con la curva 2 che si affronta a 225km/h (la più rapida del calendario).



Girolami cominciò proprio qui nel 2015 la sua avventura europea nel WTCC dopo anni nel Súper TC2000 in Argentina e la scorsa settimana si è imposto all'Hungaroring.



“E’ stato un fantastico weekend, non poteva andare meglio – ha detto il concorrente della Honda – Vittore e leadership del campionato sono incredibili. In Gara 2 partivo sesto e non immaginavo di poter andare davanti già al primo giro. Ringrazio il team per il lavoro e Honda Racing per avermi dato una vettura grandiosa”.



Tutto pronto per una grande battaglia



Fino ad ora il WTCR / OSCARO ha regalato grande spettacolo. Ecco cosa è accaduto nell'ultimo round in Ungheria.



*Norbert Michelisz ha conquistato la DHL Pole Position di Gara 3 per 0"008

*I primi tre della Q3 hanno chiuso in 0"040

*In Q2 abbiamo avuto 6 marchi rappresentati su 12 piloti in 0"6

*La Top21 era racchiusa in 0"8 nella Seconda Qualifica in Q1



Benvenuti nella #WTCR2019SUPERGRID



La #WTCR2019SUPERGRID vanta ben 14 Mondiali FIA e 29 titoli di altre categorie presenti. Gabriele Tarquini ha cominciato la difesa del suo Mondiale a Marrakech vincendo Gara 2 e il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse ha messo la sua i30 N TCR davanti a quella di Norbert Michelisz in Gara 3 dell'Hungaroring conquistando il secondo successo del 2019.



Dopo aver perso il titolo a Macao nel 2018, Yvan Muller è ora protagonista con la 03 TCR di Cyan Racing Lynk & Co, auto di Geely Group Motorsport, con cui ha centrato il podio all'Hungaroring.



Il suo compagno Thed Björk, vincitore in Marocco, a Budapest ha sofferto, ma qualche punto se l'è portato a casa.



Rob Huff (SLR VW Motorsport - VW Golf GTI TCR) è un altro da tenere d'occhio, così come Augusto Farfus (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen) ed Andy Priaulx (Cyan Performance Lynk & Co).



Dopo aver vinto Gara 1 a Marrakech, Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda Civic Type R TCR) ha visto rompersi lo sterzo in Gara 3 perdendo la leadership del campionato.



Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) era in pole nella griglia invertita di Gara 2, ma un problema alla frizione ha consentito Daniel Haglöf (PWR Racing) di scavalcarlo al via. Gordon Shedden e i piloti Comtoyou Racing, Niels Langeveld e Frédéric Vervisch, completano il battaglione Audi, con il belga che lo scorso anno battè Björk allo Slovakia Ring al photo-finish.



Diversi giovani sono invece da tenere d'occhio, come ad esempio Mikel Azcona, Campione del TCR Europe, protagonista con la Cupra della PWR, ed Attila Tassi, che con la Honda della KCMG affronta quella che è la sua seconda gara di casa.



Kevin Ceccon (Team Mulsanne) ed Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co) hanno già dimostrato di saper vincere, mentre Aurélien Panis potrebbe essere la sorpresa con la CUPRA del Comtoyou Team DHL CUPRA Racing. Ceccon debuttò nel WTCR proprio allo Slovakia Ring lo scorso anno andando a punti e guadagnandosi la riconferma al volante della Alfa Romeo Giulietta TCR del Team Mulsanne-Romeo Ferraris.



La entry list viene completata da Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), al ritorno dopo un anno lontano dal WTCC, e Benjamin Leuchter, che ha esperienza in TCR Germany e nello sviluppo della Volkswagen Golf GTI TCR. Ma Qinghua è invece portacolori del Team Mulsanne per la seconda Alfa Romeo Giulietta, mentre Tom Coronel guida la Cupra della Comtoyou.



Tiago Monteiro è tornato a correre dopo l'infortunio del 2017. Il portoghese sale a bordo della Honda Civic Type R TCR di KCMG.



Engstler wildcard del WTCR per imparare

Luca Engstler farà il suo debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO come wildcard allo Slovakia Ring con l’obiettivo di continuare a crescere. Dopo essersi laureato Campione in TCR Middle East, Malaysia ed Asia Series, il 19enne figlio del celebre Franz Engstler – ex-pilota del WTCC – correrà la WTCR Race of Slovakia con la Hyundai i30 N TCR del Team Engstler. “Sono più che felice ed orgoglioso di poter correre allo Slovakia Ring nel WTCR – ha detto il tedesco – E’ una occasione che mi rende contentissimo e sono grato a chi mi sostiene. Partecipare ad un campionato FIA a soli 19 anni è fantastico, avrò sicuramente un po’ di pressione e sono già un po’ nervoso all’idea, ma proverò ad imparare il più possibile per crescere”. Mentre Engstler conosce già la Hyundai, per lui sarà completamente nuovo il circuito slovacco da 5,922km. “Il mio obiettivo sicuramente non è salire sul podio, dobbiamo essere realistici e quindi dico che mi interessa portare a termine tutte e tre le gare imparando il più possibile. Mi godrò il mio primo weekend nel WTCR, anche perché come wildcard devo caricare 20kg di zavorra, dunque sarà ancor più dura. Darò il massimo”.

