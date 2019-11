Audi troppo danneggiata, Shedden chiude qui il suo weekend

Gordon Shedden non sarà più protagonista nel weekend della WTCR Race of Macau dopo l'incidente della Seconda Qualifica di oggi.

In Q1 lo scozzese era andato a muro alla "Moorish" e la sua Audi RS 3 LMS è stata tamponata anche dalla Hyundai i30 N TCR di Norbert Michelisz che sopraggiungeva.



Audi Sport Customer Racing ha confermato la decisione di non correre con un tweet.



"In seguito ai danni riportati nell'incidente delle qualifiche del @FIA_WTCR a Macau, il Leopard Racing Team Audi Sport ritira dal resto del weekend l'Audi RS 3 LMS di @gordonshedden".

