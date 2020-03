Azcona al lavoro con Gené ed Ekstrom

Mikel Azcona, giovane promessa del WTCR – FIA World Touring Car Cup, si sta preparando per la stagione 2020.

Dopo aver vinto la WTCR Race of Portugal a Vila Real, il pilota della Cupra ha svolto i test con la nuova Leon Competición assieme al collaudatore Jordi Gené.



“Ho già lavorato con lui diverse volte ed è uno spettacolare, mi piace molto perché da lui posso imparare tantissimo - dice lo spagnolo - E' un grandissimo professionista e mi da una grossa mano, non solo a capire come lavorare, ma anche come affinare gli assetti e sviluppare un prototipo dalla base assieme agli ingegneri".



Gené, campione turismo in Spagna nel 1996, ha alle spalle esperienze in Formula 3, Formula 3000 e una vittoria di Classe alla 24h di Le Mans, oltre che un 2002 trascorso nel FIA European Touring Car Championship.



Successivamente è diventato pilota di SEAT Sport nel FIA World Touring Car Championship del 2005 conquistando un successo nel primo anno e poi 2 nel secondo. Nel 2015 ha preso parte alla TCR International Series centrando tre vittorie e piazzandosi terzo.



Azcona ha lavorato anche con Mattias Ekström, pilota ufficiale della CUPRA e-Racer ed ex-Campione DTM.



“Non l'ho incontrato molte volte perché lavoriamo su due cose diverse, ma spero di averne l'occasione perché è un bravissimo pilota e anche da lui si può imparare moltissimo".



Azcona deve ancora annunciare i propri piani per il 2020.



Foto: CUPRA Racing. Azcona tra Gené ed Ekström

