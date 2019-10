Azcona dalle stalle alle stelle

Mikel Azcona ha sfiorato il colpaccio nelle qualifiche della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan dopo aver sofferto molto.

Un incidente con Tom Coronel nelle Q1 ha danneggiato lo sterzo della Cupra dello spagnolo, che però nella Seconda Qualifica è riuscito a passare in Q3 per giocarsi la DHL Pole Position, terminando terzo.



“E' la prima volta che arrivo a Suzuka e mi piace molto come pista, peccato per la prima qualifica, ma finire in Q3 in condizioni così difficili è bellissimo - ha detto Azcona - Nell'incidente con Coronel ero nel giro di riscaldamento e l'ho visto negli specchietti, quindi mi sono allargato per lasciargli strada, ma a metà curva ho subito un forte colpo e non so perché. Ho parlato con lui e mi ha detto che ha avuto dell'aquaplaning. Sono le gare, non c'è problema e non sono arrabbiato, ma deluso per i danni alla sospensione".

