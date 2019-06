Mikel Azcona si presenterà alla WTCR Race of Germany privo di esperienza sul Nürburgring Nordschleife.

Il pilota della PWR Racing ha percorso solamente 5 giri lungo i 25,378km dell'Inferno Verde durante un test pre-stagionale.



“Ho girato con la Cupra, ma non è sicuramente abbastanza per essere pronti - ha commentato lo spagnolo - Mi sto allenando al simulatore con una quindicina di tornate al giorno come minimo, oltre che osservare i video onboard.

E' la pista più difficile che abbia mai visto, si sale e si scende a 220km/h, con salti e compressioni che non lasciano spazio ad errori. Bisogna essere concentratissimi ad ogni curva, non ci sono margini d'errore e se sbagli vai sicuramente a sbattere".

The post Azcona: “Ho fatto solo 5 giri sul Nordschleife, non è abbastanza” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.