Azcona: “La lotta per il titolo è aperta”

Mikel Azcona è convinto che la lotta per il titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO sia apertissima.

Il pilota della PWR Racing-CUPRA è quinto in classifica a 12 punti dal terzo posto occupato da Thed Björk dopo che ha centrato il primo successo a Vila Real.



“Ci mancano 4 eventi in Asia con 12 gare - ha detto lo spagnolo - Prima della stagione sarei stato contento di finire in Top10, ma ora siamo quinti e c'è ancora la possibilità di vincere il titolo".



Azcona, compagno di squadra di Daniel Haglöf, ricomincerà la sua avventura con la WTCR Race of China al Ningbo International Speedpark del 13-15 settembre.

