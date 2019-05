Azcona oltre ogni aspettativa

Mikel Azcona si presenterà a Zandvoort reduce dal una WTCR Race of Slovakia spettacolare per lui.

Il pilota della PWR Racing allo Slovakia Ring ha rimontato un totale di 19 posizioni nelle tre gare del weekend, salendo da 14° a 9° in Gara 1, da 13° a 7° in Gara 2 e da 13° a 5° in Gara 3 con la sua Cupra.



“E' sicuramente molto più di quel che mi aspettassi - ha detto lo spagnolo - Ringrazio il team per avermi dato un Cupra in grado di avere un grandissimo passo, eravamo molto forti".



Azcona lo scorso anno ha vinto in Olanda nel TCR Europe per poi laurearsi Campione.

