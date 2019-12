Azcona penalizzato, Vervisch a podio

La collisione tra Mikel Azcona ed Esteban Guerrieri in gara 3 della WTCR Race of Malaysia è costata allo spagnolo 30" di penalità, che quindi regalano il podio a Frédéric Vervisch.

Il pilota della PWR Racing aveva tamponato la Honda Civic Type R TCR dell'argentino spedendola nell'erba, che aveva ostruito il radiatore facendolo rallentare e perdere il titolo.



Azcona si è comunque scusato con Guerrieri: "Mi dispiace moltissimo per Esteban, non volevo finisse così, so che era in lotta per il campionato, ma avevo Kristoffersson dietro e stavo anche io combattendo per il titolo rookie. E' il mio primo anno qui e non volevo perderlo, non è la situazione che volevo e non l'ho fatto apposta. Più che chiedergli scusa, non so cosa dire".



Kevin Ceccon sale da terzo a secondo.

